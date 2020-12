Zwaarbewapende bende voert spectaculaire bankoverval uit in Brazilië

Minstens dertig zwaarbewapende criminelen hebben in het zuiden van Brazilië twee banken overvallen. Dat meldden de lokale autoriteiten en media dinsdag.

De met vuurwapens en explosieven gewapende bankovervallers sloegen in de nacht op dinsdag toe in Criciúma, een stad met zowat 200.000 inwoners. Volgens de lokale media namen minstens dertig zwaarbewapende bendeleden deel aan de roof. Ze kwamen aangereden in auto’s, braken in bij de banken, bliezen geldautomaten op en staken vuur aan. Ze blokkeerden ook straten om de ordediensten te hinderen en vielen zelfs een politiekantoor aan. Eén politieman en een bewakingsagent raakten gewond tijdens de aanhoudende vuurgevechten.

Burgemeester Clesio Salvaro zei op Twitter dat zijn stad “het doelwit van een grote aanval” was. Hij riep inwoners op om hun woningen niet te verlaten. De overvallers hielden ook een tijdlang functionarissen van de stad gegijzeld, maar lieten ze later weer vrij. De gewelddadige roofpartij duurde ongeveer drie uur, waarna de criminelen in een tiental voertuigen op de vlucht sloegen. De waarde van hun buit is niet bekend.

Er zijn vier mensen opgepakt die probeerden om 810.000 real (128.000 euro) op te bergen die op straat was gevallen. Het is niet duidelijk of zei iets te maken hadden met de criminelen.