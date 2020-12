Zo zal onze strategie eruitzien: wie krijg als eerste een vaccin? En hoe zullen die verdeeld worden?

Het nieuwe jaar kondigt zich met de dag hoopvoller aan. Kort voor 1 januari zou het eerste coronavaccin groen licht kunnen krijgen van de Europese autoriteiten. De lidstaten zetten zich schrap om in januari te beginnen met vaccineren. Onze overheid maakt vandaag bekend wat onze strategie wordt. Dat vaccinatie gratis en vrijwillig zal zijn, weten we al. Maar hoe gaan we minstens 70 procent van de bevolking ingeënt krijgen?