Koning Filip is in gesprek met jongeren openhartig over zijn moeilijke jeugd

Koning Filip heeft in een gesprek met twee jongeren gepraat over zijn moeilijke jeugd en over de heil van muziek. Het online gesprek vond plaats in het kader van Rode Neuzen Dag.

In de aanloop naar Rode Neuzen Dag gaat “Telefacts NU” op zoek naar het wetenschappelijk bewijs dat muziek helpt tegen mentale problemen. De makers kozen twee jongeren uit om dit onder professionele begeleiding te testen. De 20-jarige Jara en de 22-jarige Levi kregen bovenop de wetenschappelijke tests ook de kans om met de koning te praten.

“Het initiatief kwam eigenlijk van de koning zelf”, zegt Winok Oplinus van DPG Media, de moederholding van VTM, Qmusic en Het Laatste Nieuws, mede organisatoren van de goededoelenactie. “Hij blijkt al langer sympathie voor Rode Neuzen Dag te hebben. Daarom dat hij zeker nu, in deze moeilijke tijden, alle jongeren een hart onder de riem wil steken. Hij wil graag weten wat hen bezighoudt, wat hun zorgen zijn en hij stond erop om rechtstreeks met een paar van hen te spreken.”

Koning aan de piano

Levi stelde enkele vragen aan de koning. “Ik heb hem bijvoorbeeld gevraagd of mentale gezondheid in zijn gezin bespreekbaar is. En ook wat voor hem een uitlaatklep is.” Koning Filip verwees naar zijn eigen moeilijke jeugd en vertelde dat hij veel kwijt kon in muziek.

Rode Neuzen Dag vindt komende vrijdag 4 december plaats.