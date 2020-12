Michèle (69) vond haar doodgewaande moeder terug in een Franse instelling, en die had nog een verrassing voor haar: “Je vader is een prins, vertelde ze”

Koningshooikt -

Haar hele jeugd dacht Michèle Lacaille (69) dat haar beide ouders gestorven waren bij een auto-ongeluk. Het zou jaren duren vooraleer ze ontdekte dat dat een leugen was, en na een lange zoektocht vond ze haar moeder terug in een instelling in Frankrijk. De Vlaamse vrouw heeft nu een boek geschreven over haar zoektocht, én over de verrassende ontknoping die erop volgde: haar vader was mogelijk de Belgische prins Karel. “Mijn moeder was een slachtoffer. Door wat haar is aangedaan, heb ik geen liefdevolle jeugd gekend.”