Beroemde radiotelescoop van 900 ton ingestort

Op het eiland Puerto Rico is dinsdag de Arecibo radiotelescoop ingestort, zo hebben Puertoricaanse meteorologen op sociale media gemeld. De beroemde installatie van 900 ton was na een Chinese de grootste radiotelescoop ter wereld.

De radiotelescoop met een diameter van 300 meter was in 2017 door de orkaan Maria al eens beschadigd geraakt. In augustus en vorige maand knapte onverwacht telkens een kabel af, en was de installatie voor de eigenaar, de National Science Foundation, uiteindelijk onherstelbaar. De telescoop werd uit dienst genomen, er waren plannen voor gecontroleerde afbraak.

Het verlies van de 57 jaar oude radiotelescoop, die al andere calamiteiten zoals aardbevingen en orkanen had overleefd, is voor de sterrenkundige gemeenschap een shock, schrijft het gezaghebbende tijdschrift Sky & Telescope. De installatie is van groot belang geweest bij veel wetenschappelijke ontdekkingen.

Arecibo heeft zijn status van grootste radiotelescoop ter wereld al moeten afstaan aan de Chinese FAST die een diameter van 500 meter heeft. De telescoop dook ook op in de Bond-film ‘Golden Eye’.