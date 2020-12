Advocate van Bill Cosby niet eens met misbruikveroordeling

Een advocate van Bill Cosby zegt dat haar cliënt de cel in moest vanwege “onmeetbare vooroordelen”. Jennifer Bonjean is van mening dat de celstraf wegens seksueel misbruik van de gevallen acteur en komiek moet worden teruggedraaid. Dat zei ze dinsdag tijdens een onlinehoorzitting van het Hooggerechtshof in de staat Pennsylvania, die ging over de zaak van de 83-jarige Cosby.

Hij zit al bijna twee jaar achter de tralies vanwege het seksueel misbruik van Andrea Constand. Cosby kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. De acteur ging al eerder tevergeefs in beroep tegen de uitspraak. “Er moet een consensus worden bereikt waaruit duidelijk wordt dat Cosby slachtoffer is van onmeetbare vooroordelen”, stelde Bonjean. Ze vindt ook dat sommige getuigenissen niet waterdicht zijn.

Tientallen vrouwen hebben Bill Cosby beschuldigd van seksueel misbruik, maar het gerecht kon in veel gevallen niets meer doen met die beschuldigingen. Dat kwam omdat het misbruik te lang geleden zou hebben plaatsgevonden en daardoor al verjaard was. Voor de misbruikzaak rond Andrea Constand was dat niet het geval.