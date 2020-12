“Moeilijke jeugd gehad”, koning Filip gaat in gesprek met twee jongeren voor Rode Neuzen Dag

In Telefacts NU onderzoekt de ploeg of muziek levens kan redden. De vraag komt naar aanleiding van Rode Neuzen Dag op 4 december. Twee ‘Proefkonijnen’ Jara (20 jaar) en Levi (22 jaar) konden daarvoor in gesprek gaan met Koning Filip die toegeeft dat het ook voor hem niet gemakkelijk is geweest.

Zowel Jara als Levi hebben het bijzonder moeilijk gehad. Beiden kampten met depressies en donkere gedachten. Zelf geven ze aan dat muziek een belangrijke rol gespeeld heeft in hun genezingsproces. In een onderzoek aan de Universiteit van Gent werden hun emoties naar aanleiding van muziekfragmenten in kaart gebracht. Nadien gingen de jongeren in gesprek met Koning Filip. “Ik ben ook gepassioneerd door muziek”, vertelde de koning. Hij ging daarop verder dat pianospelen voor hem ontspannend werkt. “Het heeft mij enorm geholpen. Ik kan het aanraden. Niet iedereen kan Mozart worden maar een lied leren spelen geeft enorm veel voldoening.”

Wanneer Jara vraagt of de koning het soms moeilijk heeft, pauzeert hij even. “Mijn jeugd was niet gemakkelijk. Het was een heel moeilijke jeugd. En ik speelde eigenlijk geen muziek. Ik luisterde wel maar niet zoveel. Nu is dat anders, muziek heeft nu wel een belangrijkere plaats ingenomen in mijn leven. Het voelt bevrijdend als je zelf een beetje muziek kan maken.”

Ook in het gezin van Filip wordt over mentale gezondheid gesproken. “Dat is echt belangrijk. Problemen worden bij ons openlijk besproken. Dat vind ik ook belangrijk. Ik vind het ook heel moedig dat jullie er zo openlijk over praten.” Wanneer Levi toegeeft dat hij ook graag games speelt, waarschuwt Filip. “Daar moet je toch mee oppassen.”

De koning blijkt overigens fan van Hans Zimmer, meer bepaald de muziek die gemaakt werd voor de film Interstellar.