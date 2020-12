De politie moet beleefder zijn: Brussels parlement adviseert agenten om minder te “tutoyeren”

Brussel -

De politie in Brussel moet meer werk maken van een correcte en beleefde omgang tegenover jongeren. Dat staat in een reeks aanbevelingen die het Brusselse parlement dinsdag heeft goedgekeurd. Lees: agenten moeten minder tutoyeren en respectvol de dialoog aangaan. “Alles draait rond wederzijds respect”, reageert korpschef Jurgen De Landsheer. “Het is helaas eigen aan onze maatschappij dat sommige mensen nogal bot en boertig kunnen zijn.”