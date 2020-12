‘England, here we come!’ Red Flames kloppen Zwitserland met 4-0 en gaan naar EK 2022

De Red Flames mogen zich voor de tweede keer in hun geschiedenis opmaken voor het EK. Ze wonnen met 4-0 tegen Zwitserland en mogen als groepswinnaar rechtstreeks naar het EK in Engeland in 2022. Na een moeizame start hielp de Zwitserse doelvrouw een handje door naast de bal te grabbelen in de lucht waardoor Tine De Caigny kon binnenkoppen. Daarna speelden de Flames met meer vertrouwen en stoomden ze door naar een 4-0-overwinning.

De Flames hadden gehoopt op een vol stadion in Leuven, maar in plaats daarvan kregen ze een leeg -door het coronavirus- en donker stadion. De strijd om groepswinst en bijbehorend EK-ticket tussen de Red Flames en Zwitserland kende een begin in mineur, want na een halve minuut viel plots de verlichting uit in het King Power @den Dreef-stadion in Leuven. “Light it up, like we’re the stars of the human race”, zong Ellie Goulding nochtans voor aanvang van de wedstrijd, maar het mocht niet baten. De panne duurde zo’n achttal minuten.

Het liedje Burn van de Britse zangeres is zowat het lijflied van de Flames. Wanneer ze scoren galmt het steevast door de boxen. De Flames die moesten winnen om over Zwitserland naar groepswinst en een zeker EK-ticket te springen, leken evenwel niet meteen van plan om te scoren. De lichtpanne had hun duidelijk van hun melk gebracht, of was het de stress? Alleszins, bijna meteen wanneer de lichten weer aangingen, kregen de Zwitsers een schietkans. De bal zoefde over het doel van Justien Odeurs.

Foto: Photo News

Daarna was het lang wachten op een vervolg. Kansen gaven de Flames niet weg, maar lang de bal bijhouden zat er niet in. Ze vonden maar geen aanspeelpunten, tot frustratie van aanvoerster Tessa Wullaert die stond te molenwieken en geregeld iets riep richting haar ploegmaats. Ook de hoge druk die de Belgen wilden zetten, kwam er amper uit.

De Zwitsers eisten het eerste kwartier dan ook het balbezit op. Zo schoof Janice Cayman meer dan haar lief was een rijtje naar achter, zodat de Flames zonder bal in een 4-4-2 konden voetballen met meer defensieve zekerheid. Naarmate de eerste helft vorderde, nam België toch het commando stilaan over. Tessa Wullaert zette zich in de 24ste minuut een eerste keer goed door op rechts en vond met haar voorzet het hoofd van haar spitsenmaatje bij Anderlecht Tine De Caigny. Zij kopte haar elfde doelpunt van deze kwalificatiecampagne binnen.

Twee vroege kerstcadeaus

De eerste voorzet leverde zo meteen de eerste kans voor de Belgen en het eerste, verlossende doelpunt op. De Red Flames mochten de Zwitserse doelvrouw Elvira Herzog wel dankbaar zijn. Herzog had die bal altijd moeten hebben, maar grabbelde er naast in de lucht.

Iets na het halfuur moesten de Zwitsers een nieuwe domper verwerken. Aanvoerster Lia Wälti kon niet meer verder na een botsing met Missipo. De veer leek helemaal gebroken bij de Zwitsers. Net voor rust schilderde rechtsachter Laura Deloose, die een sterke wedstrijd speelde, de bal op het hoofd van de vrijstaande Marie Minnaert, maar die kopte net over.

Foto: BELGA

Op slag van rust kwamen de Flames pas echt in hun spel met veel lopende mensen voorin. Wullaert had de 2-0 aan de voet, maar deze keer stond de lat in de weg. Een minuut later was het opnieuw de aanvoerster van de Flames die goed het duel aanging op de achterlijn. Ze bracht de bal opnieuw in de zestien en De Caigny schoot de 2-0 binnen. De kwalificatie was zo goed als binnen.

Na rust kwamen de Zwitsers met meer aanvalslust het veld op, maar de beste kans was opnieuw voor de Belgen. De Caigny maakte de wedstrijd ei zo na helemaal dood na een kopbal op een vrije trap van Deneve, maar de Zwitserse doelvrouw redde nipt. In de 72ste minuut was de kwalificatie dan echt helemaal binnen. Na een corner van Wullaert sloeg doelvrouw Herzog de bal in eigen doel. De Zwitserse deelde zo twee vroege kerstcadeaus uit en telde haar ploeg eigenhandig helemaal uit. Daarna zette Cayman de 4-0-eindstand nog op het bord.

“Like we’re the stars of the human race”, was dan toch van toepassing. Dankzij de overwinning plaatsen de Red Flames zich voor de tweede keer in hun geschiedenis -na het EK 2017- voor het Europees kampioenschap.