Amerikaanse minister van Justitie: “Nergens bewijs van verkiezingsfraude gezien”

Als president Donald Trump nog op een mirakel hoopte, lijkt het laatste sprankeltje nu wel van tafel geveegd. De minister van Justitie, William Barr heeft verklaard geen fraude te zien. Dat Barr - een Trump-aanhanger - nu ook zegt dat Joe Biden de rechtmatige winnaar is van de presidentsverkiezingen, lijkt elke claim die Trump nog wilde maken te ondermijnen.

William Barr is niet de eerste maar mogelijk wel een van de prominentste stemmen om de overwinning toe te wijzen aan Joe Biden. Barr verklaarde in een gesprek met de Associated Press dat er geen enkel bewijs voor verkiezingsfraude werd ontdekt. “We hebben geen fraude kunnen ontdekken. Zeker niet van die orde dat het de verkiezingsresultaten zou kunnen veranderen.” Hiermee is Barr de zoveelste Trump supporter die het zinkende schip verlaat.

Barr is niet de minste. Hij bekleedt zowat de hoogste juridische functie in de Verenigde Staten als Attorney General, vergelijkbaar met de minister van Justitie bij ons. Trump benoemde Barr zelf in 2019. De advocaat generaal mengde zich daarna ook geregeld in rechtszaken die Trump aanbelangde. Zoals het Mueller-onderzoek dat onderzocht of de Russen er voor hadden gezorgd dat Trump de verkiezingen in 2016 had gewonnen. Barr trok daarbij de werking van de FBI openlijk in twijfel, wat voor veel verontwaardiging zorgde. Zijn aanstelling tot minister van Justitie werd dan ook geregeld fel bekritiseerd. Volgens criticasters was Barr gewoon niet in staat om neutraal en

Foto: AP

onpartijdig te oordelen. En dat leek zich ook na de verkiezingen te voltrekken. Barr gaf federale speurders de toestemming om “ernstige fraudegevallen” te onderzoeken. Het leidde ertoe dat een van zijn topambtenaren meteen ontslag nam.

Republikeinse senator geeft ook toe

Barr’s dochter werkt overigens als een verbindingsofficier tussen het departement justitie en het kabinet van Trump.

Eerder op dinsdag had de Republikeinse senator van Kentucky, Mitch McConnell ook al in verdoken termen de strijd om Trump’s presidentschap opgegeven. McConnell weigerde de voorbije maand om de nederlaag van Trump te erkennen. Maar dinsdag vertelde hij op een persconferentie rond de corona-epidemie dat er bepaalde zaken nog af te wachten zijn. “Het hangt er van af wat de nieuwe administratie zal beslissen”, liet hij verstaan. Zo zegt hij voor het eerst dat Biden volgend jaar wel degelijk aan de knoppen zou zitten. McConnell en Barr, twee mannen waarop Trump heel erg leunde en vertrouwde. Dat beiden nu toegeven dat de strijd gestreden is lijkt wel een definitief streep te trekken onder het Trump-tijdperk.

Alhoewel. De woorden van Barr en McConnell waren nog niet koud of Trump’s advocaat Rudolph W. Giuliani stuurde een statement rond dat er genoeg bewijzen zijn gevonden dat er wel fraude gepleegd werden. “Genoeg om de overwinning van Biden als frauduleus te bestempelen”, klonk het. “Met respect voor de Attorney General en zijn mening maar hij is niet voldoende op de hoogte van het lopende onderzoek. Er zijn systematische onregelmatigheden vastgesteld en er is bewijs van fraude.”

