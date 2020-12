Hij moet de wereld door de coronapandemie leiden, maar wordt beschuldigd van volkerenmoord

Tijdens deze coronapandemie leerde bijna iedereen Tedros Ghebreyesus kennen als de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie die maskers, vaccins en algehele soelaas ook tot in de armste landen moet zien te krijgen. De Amerikaan David Steinman beweert de WHO-baas ook als een verantwoordelijke voor een Ethiopische genocide te kennen. Hij sleept hem voor het Internationaal Strafhof in Den Haag, al is het de vraag of zijn aanklacht kans op slagen heeft.