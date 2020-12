“Vandaag is de dag des oordeels voor Club Brugge: overwinteren of blijven aanmodderen?”

Er zullen er nog wel komen, maar dit is alvast het eerste dit seizoen. Het kantelmoment. Overwintert Club Brugge in Europa of niet? Zo ja, dan zal het smeulende vuurtje alvast enkele dagen gaan liggen. Zo niet, zal het oplaaien. Nog geen uitslaande brand, maar wel genoeg om de brandblusser boven te halen.