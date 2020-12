Stéphanie Frappart, de Française naar wiens pijpen Cristiano Ronaldo vanavond moet dansen

Alle meisjes aan de macht. Te beginnen met Stéphanie Frappart (36). Cristiano Ronaldo zal vanavond naar de Française moeten luisteren, want zij mag Juventus-Dinamo Kiev fluiten. Frappart wordt zo de allereerste vrouwelijke ref in de Champions League. “Ik denk dat ik al vaak genoeg heb laten zien dat ik over de kwaliteiten beschik om op dit niveau te staan.” Ook de Europa League-wedstrijd van donderdag tussen AA Gent en Slovan Liberec wordt geleid door een vrouw. Dan is de Oekraïense Kateryna Monzul (39) de ref van dienst.