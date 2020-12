Club verzekert zich met punt van Europese lente (en droomt stiekem zelfs van meer): “Volle bak strijden met de jongens die er zijn”

Club Brugge is op zoek naar zijn galakostuum om zich voor het derde jaar op rij te verzekeren van een Europese lente. In de Belgische competitie zit er zand in de motor, maar spelers en trainer benadrukken dat de Champions League “een compleet andere wereld” is. De cijfers geven blauw-zwart – voorlopig nog – gelijk. Club creëerde in vier wedstrijden al tien scoringskansen. Dat is evenveel als Liverpool, Bayern en PSG.