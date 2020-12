Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Zenit: Mechele in hart van de defensie, Dennis meteen weer in de basis?

Vanavond probeert Club Brugge tegen Zenit voor het derde jaar op rij te overwinteren. Bij Club Brugge haakt flankspeler Krépin Diatta geblesseerd af, Sobol is opnieuw van de partij op de linkerflank. Ondanks zijn recente akkefietje krijgt aanvaller Dennis alweer in plekje in de basis. Ontdek hieronder de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen.