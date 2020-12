Club Brugge en beslissende Europese wedstrijden: een geslaagd huwelijk? Een overzicht

Als Club Brugge verliest, wordt het heel moeilijk om te overwinteren. Als we de jongste tien jaar Europese geschiedenis van blauw-zwart erop naslaan, ziet het er goed uit. Vier keer zaten ze al in een gelijkaardige situatie dat ze het in het slot van de groepsfase in eigen handen hadden en vier keer redden ze het. Twee keer redden ze het wel pas in de blessuretijd. Geduld is dus geboden.

2009-10 in Europa League: Gelukt. Op de laatste speeldag ontvangt Club het Franse Toulouse. Het mag niet verliezen of het is uitgeschakeld. Club wint met 1-0 door een doelpunt van Ivan Perisic drie minuten in de blessuretijd.

2011-12 in Europa League: Gelukt. Club speelt op de laatste speeldag thuis tegen Braga. Winst of een gelijkspel betekent groepswinst, verlies de uitschakeling. Club speelt tegen de Portugezen 1-1 gelijk (doelpunt Bjorn Vleminckx).

Foto: REUTERS

2018-19 in Champions League: Gelukt. Club moet op de vijfde speeldag naar Dortmund. Als het daar een puntje pakt, kan de vierde in de groep AS Monaco hen niet meer bijbenen. Club speelt in Dortmund 0-0 gelijk.

2019-20 in Champions League: Gelukt. Ook op de vijfde speeldag moet Club op het veld van Galatasaray, de rechtstreekse concurrent, spelen. Met nog Club-Real Madrid en PSG-Galatasaray op de laatste speeldag op het programma is het duidelijk dat deze wedstrijd beslissend wordt. Club speelt 1-1 gelijk door een doelpunt van Krépin Diatta in de tweede minuut van de blessuretijd.