Club Brugge op (negatieve) recordkoers: waarom blauw-zwart maar beter wint vanavond

Club Brugge ligt op recordkoers. Het is al twaalf thuiswedstrijden zonder zege in de Champions League. Als het vanavond tegen Zenit verliest of gelijkspeelt evenaar het het record van het Roemeense Steaua Boekarest. Dat kon sinds november 1996 geen enkele van zijn dertien thuiswedstrijden winnen in de Champions League (vijf draws en acht nederlagen).

Club zit aan vijf draws en zeven nederlagen. De laatste thuiszege in de Champions League dateert van 2 november 2005 en een 3-2-zege tegen Rapid Wenen. Trainer Philippe Clement was toen nog speler van blauw-zwart.

Club is ook een van de weinige Champions League-deelnemers dat vaker uit dan thuis won (vijf uitzeges en vier thuiszeges in totaal). Indien Club vanavond wint, doet het even goed als zijn beste seizoen in de Champions League (twee zeges en één draw in het seizoen 2005-2006). Behalve tegen Rapid Wenen speelde Club toen ook tegen Bayern en Juventus.