De gevallen Russische held: waarom Artem Dzyuba de man is bij Zenit om op en naast het veld in de gaten te houden

Hij groeide op in armoede, werd naar Siberië verbannen voor diefstal, had een affaire met een tv-presentatrice, betaalde 150.000 euro om zijn eigen club uit de Champions League te trappen en mag geen kapitein meer zijn door een masturbatieschandaal.Dat is in een notendop alles wat u moet weten over Artem Dzyuba (32), killer van 1m96 en veelbesproken speerpunt van Zenit.