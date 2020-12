QUIZ. Zou jij kunnen meedraaien aan de Vlaamse quiztop? Test je kennis hier

Ella Leyers verpulverde het record in 'De slimste mens ter wereld', en ook onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe doet het niet onaardig. Maar zouden ze even moeiteloos kunnen meedraaien aan de Vlaamse quiztop, en op het WK quizzen dat zaterdag plaatsvindt? Een voorsmaakje daarvan kunnen zij én u hier uittesten met een aardig moeilijke quiz, samengesteld door Ronny Swiggers, Nico Pattyn, Tom Trogh, Lut Muyshondt en Dorian Willems.

De naam van het tekenfilmpersonage Scooby Doo komt van een onzinnige lijn tekst uit welke bekende song van Frank Sinatra?

Welke koning versloeg de Romeinen in 279 voor Christus in de Slag van Asculum, en riep na afloop: “Nog zo’n overwinning en het is met ons gedaan!”?

Rio de Janeiro was van 1808 tot 1821 de hoofdstad van welk Europees land?

Het nationale volkslied ‘Ymnos is tin Eleftherian’ is met 158 verzen veruit het langste volkslied ter wereld. Maar van welk land is het?

Met welke Engelse term duidt men aan dat een reizend theatergezelschap ergens slechts één avond zal spelen?

Het iconische moment van de finale van het WK voetbal in 2006 is het moment waarop de Franse superster Zinédine Zidane in de verlengingen een kopstoot uitdeelde aan een Italiaanse verdediger. Wie was die verdediger, die trouwens ook scoorde in die finale?

We zoeken een Franse term die bestaat uit vier woorden, maar die vaak afgekort wordt. Met de term worden mensen uit een bepaalde sociale klasse aangeduid: van gegoede afkomst, kiezend voor dure private scholen, klassiek chic gekleed en met veeleer conservatief-katholieke waarden. Welke term? De afkorting is ook een anagram van een club uit New York uit de periode 1973-2006.

Deze opeenhoping van sterren in het sterrenbeeld Stier, op zo’n 440 lichtjaar van de Aarde, kent vele namen. Aan de Griekse mythologie is de naam Plejaden ontleend, een andere naam is het Zevengesternte. Maar wat is de Japanse naam? Die kennen jullie wellicht, omdat deze sterren ook op het logo van een Japans automerk te vinden zijn (al tel je daar maar zes sterren). Welke naam/automerk?

De Oude Grieken kenden een aantal cultussen waarbij enkel ingewijden aanwezig mochten zijn. Vaak brachten ze zich daarbij in een soort extase, via dans, zang, drank of hallucinerende middelen. Hoe worden die extatische feesten genoemd? De Romeinen noemden het ook wel ‘bacchanalia’, maar wat is de algemenere Griekse term die in het Nederlands een andere betekenis heeft gekregen?

In 1965 vroeg een American football-team uit Gainesville aan de University of Florida om een sportdrank te ontwikkelen om de prestaties van hun spelers te verbeteren. De drank werd een succes en heeft in de VS 75 procent van de markt in handen. Hoe heet dat merk, genoemd naar het American football-team, dat zijn naam dan weer ontleend heeft aan het officiële reptiel van de staat Florida?

In 1952 won André Noyelle goud in de wielerwedstrijd op de weg op de Olympische Spelen in Helsinki. Robert Grondelaers haalde zilver, Lucien Victor werd 4de. Aangezien de tijd van de beste drie renners per land werd opgeteld voor het ploegenklassement behaalden zij allen ook een gouden medaille als ploeg. Zo won Jacques Anquetil, 12de in de wegrace, nog brons met Frankrijk. Maar wie was de vierde Belgische deelnemer, die moest opgeven en zo een gouden medaille misliep? Als prof zou hij de andere Belgische deelnemers wel ruimschoots overtreffen.

Wat vond Elisha Otis uit in 1852? Merk op: Otis is ook de naam van een geslacht van vogels en hun naam is precies datgene wat Otis’ uitvinding heeft vervangen.

Schelpen van de kaurislak werden op eilanden van de Grote Oceaan als betaalmiddel gebruikt. In Italië kregen ze een naam die verwijst naar de gelijkenis met de vulva van een zeug. In de 13de eeuw kreeg een kostbaar materiaal, dat toen via onder o.a. Marco Polo voor het eerst in Europa bekend werd, dan weer een naam afgeleid van die Italiaanse naam wegens de gelijkenis met deze schelpen, en deze naam wordt ook nu nog in heel wat talen, waaronder het Nederlands, gebruikt. Dit materiaal werd populair doorheen Europa vanaf de 16de eeuw, en pas in de 18de eeuw werd het ook in Europa gefabriceerd. Welk materiaal dankt onrechtstreeks zijn naam aan de vulva van een zeug?

In het Nederlands wordt de naam voor een onbestaande vogel soms gebruikt om een opschepper aan te duiden. De oorsprong van het woord is onzeker. Volgens sommige bronnen zou het woord ontleend zijn aan een Indonesische titel, maar een afleiding van een Duitse term voor kalkoen wordt evenzeer naar voren geschoven. Welk woord zoeken we?

Twee bakkerszonen uit Essen hebben Duitsland figuurlijk in tweeën gedeeld. Hun succesvolle bedrijf werd in 1960 in twee delen opgedeeld: Theo kreeg het noorden, Karl het zuiden. De grens loopt tussen de twee hoofdkwartieren: Essen voor het noorden en buurstad Mülheim an der Ruhr voor het zuiden. Nadien volgde de verovering van Europa. Sedert 1968 is de zuidelijke afdeling in Oostenrijk actief, het noorden kreeg buiten Duitsland eerst voet aan de grond in België in 1973. Welk bekend Duits bedrijf is zo opgedeeld?

Deze Amerikaanse marineofficier liet voor het eerst van zich spreken toen piraten uit Tripoli in Libië het fregat Philadelphia buitmaakten. De sultan eiste losgeld, maar Thomas Jefferson stuurde in 1803 een eskadron onder leiding van de persoon die we zoeken. Hij blokkeerde de haven, mariniers landden en belegerden de haven van Derna. De sultan moest vrede sluiten. In 1815 ondernam hij een tweede expeditie in de Middellandse Zee, nu tegen Algiers en Tunis, en weerom was hij succesvol. Tussendoor diende hij ook in de oorlog met de Britten van 1812 tot 1814. Wie is deze marineofficier? Je vindt zijn naam ook terug in een aantal plaatsnamen, onder andere in Illinois, Alabama en Georgia.

Deze sekte werd door de Russische autoriteiten ontdekt in 1771, en het waren vooral hun bijzondere praktijken die de aandacht hadden getrokken. De leden geloofden namelijk dat Adam en Eva de verboden vrucht in tweeën hadden gesneden en zo borsten en teelballen hadden gevormd. Alleen door die te verwijderen kon de paradijselijke toestand van voor de erfzonde worden hersteld. Teelballen en tepels werden eerst verwijderd, bij gevorderden gebeurde dit ook met de penis, volledige borsten en kleine schaamlippen. En dit alles zonder verdoving en met een voorkeur voor gloeiende ijzeren werktuigen. De sekte bleef bestaan tot in de 20ste eeuw, maar zou in de Sovjettijd uiteindelijk uitgestorven zijn. Welke sekte?

Het nieuwe jaar start op 1 januari, maar da’s niet altijd zo geweest. Van de elfde eeuw tot 1575 werd bij ons de ‘paasstijl’ gebruikt, waarbij Nieuwjaar op Pasen viel. In Engeland gebruikte men tot 1752 Lady Day als eerste dag van het jaar. Wij kennen die dag als Annunciatie of Maria-Boodschap, de dag waarop aartsengel Gabriel Maria meldt dat ze moeder wordt. Op welke (logische) datum wordt deze dag gevierd?

Doping een recent fenomeen? In 668 voor Christus won Charmis van Sparta de sprint op de Olympische Spelen dankzij gedroogde vijgen. 200 jaar later won Dromeus van Stymphalus het langeafstandsrennen op een dieet van vlees. En Herodicus van Selymbria uit de vijfde eeuw voor Christus, beschouwd als de eerste sportarts, schreef een drankje voor om te recupereren. Uit wat bestond die drank? Het middel inspireerde later atleet Lasse Viren bij zijn dopinggebruik.

In het begin van de twintigste eeuw had de United Fruit Company een quasi-monopolie op een bepaald product in Honduras. Hun invloed op de plaatselijke politiek inspireerde Amerikaans schrijver O. Henry tot een nieuwe term, voor landen die door corruptie geëxploiteerd worden. Wat was die term?

Uitgekeken op ‘Frozen’ en op zoek naar een andere sterke prinses? Dan kan je altijd eens naar Rapunzel en haar ‘Tangled’-film en -serie kijken. Je vindt haar echter niet in ‘Arendelle’, maar in een ander fictief koninkrijk, met een nu wat ongelukkige naam. Welk koninkrijk?

Een vraag voor wie een gokje wil wagen op het WK voetbal in Qatar: één land wordt sinds het WK van 1994 telkens uitgeschakeld in de achtste finales. Meer nog: bij hun zestien deelnames eindigden ze telkens tussen plaats 9 en 16. Niet toevallig waren er twee uitzonderingen: in 1970 en 1986. Toen klopten ze de Rode Duivels in de groepsfase en haalden ze de kwartfinales. Welk land zoeken we?

Quintilis en Sextilis kregen respectievelijk in 44 en 8 voor Christus nieuwe namen, die we nu nog altijd gebruiken. Wat zijn hun namen nu?

Wie op zoek gaat naar de uitvinders van de ‘jarretelles’ komt twee verrassende namen tegen. De voorloper zou door filosoof Immanuel Kant zijn uitgevonden, omdat zijn afzakkende kousen hem hinderden bij zijn verheven denkwerk. Honderd jaar later werden ze geperfectioneerd door een wereldberoemde Franse ingenieur. Wie?

Het is je misschien al overkomen: naar ‘Purple Haze’ van Jimi Hendrix luisteren en denken dat hij zingt: “Excuse me while I kiss this guy”, terwijl hij “Excuse me while I kiss the sky” zingt. Dit verschijnsel kreeg een benaming die verwijst naar een fout van journaliste Sylvia Wright. In de ballade ‘The bonny earl of Murray’ verstond zij “And laid him on the green” enigszins anders. Wat dacht zij te horen?

Niet iedereen kan zeggen dat haar opa de Nobelprijs Natuurkunde gewonnen heeft. Deze zangeres en actrice kan dat wel, want zij is de kleindochter van Max Born, een naam als een klok in de quantumfysica. Wie is deze Engels-Australische, die nu al 72 is en in 1978 een populaire filmhit scoorde?

Afgaande op zijn naam in het Nederlands is dit dier afkomstig uit een Aziatische stad. De Franse benaming verwijst dan weer naar het land waar deze stad ligt. En in het Engels denken ze dat het dier uit het Nabije Oosten komt. De Spanjaarden en de Portugezen zitten er dichter bij: bij hen krijgt het dier de naam van een land uit Midden-Amerika, maar nog niet het juiste. Welk dier?

Dit woord dateert uit de Amerikaanse Burgeroorlog. In het gevangeniskamp van Andersonville werden de krijgsgevangenen opgesloten binnen in een vijftien meter hoge palissade. Een reling rond de binnenkant van de palissade vormde een lijn die de gevangenen niet mochten overschrijden of ze werden neergeschoten. De naam van deze lijn gebruiken we nu nog, maar gelukkig in een minder dodelijke betekenis.

“U, nu!” Dit kortste gedicht in het Nederlands klinkt misschien als iets van de hand van een modernistische dichter, maar niets is minder waar. De schrijver is immers de man die als grootste Nederlandstalige schrijver en dichter van de zeventiende eeuw wordt aangezien. Wie was deze prins der dichters wiens toneelstuk ‘Lucifer’ uit 1654 als zijn meesterwerk geldt?

We zoeken een havenstad in Jemen die tegenwoordig redelijk onbeduidend is, maar van de vijftiende tot de zeventiende eeuw de belangrijkste handelsplaats voor koffie ter wereld was. Welke havenstad gaf haar naam aan zowel de typische aromatische koffiebonen afkomstig uit Jemen als aan een koffiebereiding met cacao die de unieke smaak van die bonen probeert te benaderen?

Als je beste klant een gevierd negentiende-eeuws componist is, wil je al wel eens iets speciaals doen voor hem. Een kogelbiefstuk met een stuk ganzenlever, truffel en madeira? Geen probleem, al zorgde de chef bij het bereiden en serveren er wel voor dat zijn rug naar de andere gasten gekeerd was, om hen niet op ideeën te brengen. Welke naam, deels genoemd naar de componist, kreeg dit gerecht?

Na de nederlaag van Donald Trump doet de theorie de ronde dat hij voor het einde van zijn ambtstermijn kan opstappen zodat Mike Pence president wordt én Trump gratie kan verlenen. Dat zou trouwens niet de eerste keer zijn, want ook de vorige Amerikaanse vicepresident die later president werd, gaf gratie aan zijn voorganger. Wie was die president, die trouwens zelf nooit echt verkozen werd?

Een mitella is een driehoekige doek die gebruikt wordt om de onderarm, hand of pols bij een blessure of een verwonding rust te geven en te ondersteunen. De naam mitella is een Latijns verkleinwoord voor het hoofddeksel van een bisschop, omdat de doek daarop lijkt wanneer die gedragen wordt. Hoe noemen we dat hoofddeksel in het Nederlands?

Op 25 juni 1978 keken Jules Deelder en een vriend naar de finale van het WK voetbal tussen Nederland en Argentinië, toen plots de dichter Simon Vinkenoog, stoned als een garnaal, de kamer binnenstormde en de stekker van de tv uittrok. Exact op het moment dat Nederland een enorme kans kreeg. Nadat Deelder zijn vrienden uit elkaar had weten te halen, bleek uit de herhaling dat de spits die kans gemist had. Wie was die spits, die samen met Cruyff en Rensenbrink de voorhoede vormde van het Nederlandse elftal en meespeelde in de WK finales van 1974 en 1978? Met 7 doelpunten is hij nog steeds Nederlands topschutter in WK-eindrondes.

Oyakodon is een Japans gerecht waarin kip, ei en andere ingrediënten tot een soort soep verwerkt worden en dat geserveerd wordt op een grote kom rijst. Onder welke wat ironische Engelse naam, die verwijst naar het samenkomen van de twee hoofdingrediënten, is dit gerecht nog bekend? In 1972 liet Paul Simon zich erdoor inspireren voor een van zijn eerste solohits.

In 1938 ontdekte Roy Plunkett de chemische verbinding polytetrafluoretheen of PTFE. Een eerste gebruik kende het materiaal tijdens het Manhattan Project, om de binnenkant van vaten en leidingen te beschermen tegen uranium. Latere toepassingen waren er in de ruimtevaart, als hitteschild en als coating van ruimtepakken, maar wellicht kent de doe-het-zelver het vooral van de rolletjes tape die gebruikt worden bij het afdichten van leidingen, terwijl de hobbykok het kan kennen van de coating van zijn of haar pannen. Onder welke merknaam is PTFE beter gekend?

De meeste computers gebruiken geen floppy disks meer, maar Windows houdt er toch nog plaats voor vrij: welke letter duidt normaal de eerste (of enige) harde schijf van een PC aan?

E14 en E27 zijn naast snelwegen ook benamingen voor de fitting van lampen. Welke uitvinder (zijn volledige naam) standaardiseerde die schoefdraden en leeft verder in de E?

Welke Amerikaanse industrial rockgroep rond frontman Trent Reznor inspireerde twee bekende countrynummers? Hun ‘34 Ghosts IV’, een instrumentaal nummer uit 2008, dient als de beat uit ‘Old Town Road’ van Lil Nas X, en Johnny Cash coverde in 2002 hun hit ‘Hurt’ als een van zijn laatste nummers.

Welke Griekse ijskoude koffiedrank wordt genoemd naar het Franse werkwoord voor wat je moet doen, om met instant koffie (Nescafé), water, suiker, melk en ijs deze drank te bereiden?

De Karni Mata-tempel in India heeft zijn bijnaam te danken aan de ongeveer 20.000 diertjes die er vrij rondlopen en goed verzorgd en gevoederd worden door het tempelpersoneel. Hindoes aanzien de dieren dan ook als een incarnatie van de hun godin Durga. Wat is die bijnaam?

Welke Amerikaanse wielrenner werd in 1983 als eerste niet-Europeaan wereldkampioen bij de beroepsrenners op de weg en werd in 1986 de eerste niet-Europese winnaar van de Tour de France?

In welke sporttak won de Belg Constant Van Langendonck op de Olympische Spelen van 1900 het verspringen en Dominic Garderès het hoogspringen ?

Welke Disney-film uit 1994 populariseerde de Swahili uitdrukking ‘Hakuna Matata’, wat zoveel betekent als ‘geen probleem’ of ‘maak je geen zorgen’ ?

In 2018 wilden Italiaanse voetbalsupporters hun team aanmoedigen tijdens een Europacup-wedstrijd in Duitsland, maar ze reden 600 kilometer te ver, omdat ze “… an der Oder” in plaats van “… am Main” in hun gps hadden ingevoerd. Wat moet er op de drie puntjes staan?

De Cubaanse fotograaf Alberto Korda maakte in 1960 in Havana de beroemde foto ‘Guerillero Heroico’. Welke iconische figuur staat hier op afgebeeld?

De Sovjet-Unie kampte al jaren met tegenvallende landbouwoogsten toen in 1972 duidelijk werd dat de tarweoogst weer grotendeels mislukt was. De Sovjets wisten in juli onopvallend zo’n 10 miljoen ton gesubsidieerd Amerikaans graan te kopen. De oogsten bleken ook elders tegen te vallen, waardoor de prijzen sterk stegen en de Amerikanen dus dubbel verlies leden: de belastingbetaler had goedkoop graan voor de Sovjets gesubsidieerd en moest nu meer betalen voor zijn brood door de aldus mee gecreëerde schaarste. Nadien werd de landbouwproductie beter opgevolgd, zodat dergelijk scenario zich niet meer kon herhalen. Ene Martha Hamilton gebruikte een uit drie woorden bestaande term voor deze gebeurtenis. Welke term, die slechts één letter verschilt van een gebeurtenis uit 1963 en de titel van een bekende film uit de pionierstijd van de stomme film?