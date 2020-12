Ondernemers steunen Vlaamse verenigingen en goede doelen met ‘Het Warmste Front’

Enkele grote Belgische bedrijven zoals JBC, Schoenen Torfs, Studio 100, ZEB en KBC willen Vlaamse verenigingen en goede doelen een warm eindejaar bezorgen na een aartsmoeilijk 2020. Ze engageren zich met ‘Het Warmste Front’ om per online aankoop via shopplatform Trooper.be gemiddeld 5 procent van het aankoopbedrag aan verenigingen en goede doelen weg te schenken.

De coronacrisis heeft er hard ingehakt bij de Vlaamse verenigingen, sportclubs en goede doelen. Benefietacties als wafelverkopen, spaghetti-avonden en fuiven kunnen niet doorgaan en het aantal giften daalt.

Econoom Geert Noels juicht toe dat ondernemers hun sociale rol opnemen met ‘Het Warmste Front’. “De ‘Amazonisering’ van onze consumptie verschraalt niet alleen de winkelstraat, het haalt ook de steun voor de lokale verenigingen weg”, zegt Noels. “Zo verschraalt niet alleen het aanbod voor de jeugd, maar verzwakt ook de wortels van de samenleving. Een sterke economie heeft altijd een sterk verenigingsleven mogelijk gemaakt en omgekeerd.”

Luc Van Mol, CEO van kledingwinkelketen ZEB, spreekt uit ervaring. “Ik heb vier dochters die in het verenigingsleven zitten en ben dus op ontelbare pannenkoekennamidagen en wafelbakken geweest om hun verenigingen te steunen. Ik weet hoe hard ze onze steun nu nodig hebben.”

Via het online shopplatform Trooper werd dit jaar al 1 miljoen euro ingezameld voor de meer dan 7.000 aangesloten verenigingen. “We hebben vandaag 7,5 miljoen onlineshoppers in België”, zegt mede-oprichtster Elisabet Lamote. “Wanneer zij bij de kerstaankopen bewust kiezen voor één van de meer dan 1.000 partnershops, kunnen ze met één klik heel wat steun bieden aan de doelen die het vandaag nodig hebben. We hopen zo in december 250.000 euro in te zamelen.”