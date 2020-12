Weerbericht. Zwaarbewolkt maar overwegend droog

Het wordt woensdag overwegend zwaarbewolkt en grijs. Vooral in het zuidoosten van het land is er kans op lokale nevel en mist. Op wat lokale lichte regen of motregen na blijft het droog. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 8 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Het wordt woensdag rustig en het blijft overwegend zwaarbewolkt en grijs. De wind is zwak en veranderlijk.

Woensdagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met wat lichte regen of motregen. In de Ardennen is er opnieuw kans op mist. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 à 5 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met eerst sporadisch lichte regen, maar vooral na de middag intensere regen. In de loop van de namiddag valt er in Hoog België smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 1 graad op de hoogste toppen van de Ardennen en 7 graden in het westen. De wind waait eerst matig, maar tegen de avond kan die vrij krachtig worden.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen en in het westen ook enkele felle buien. In de Hoge Ardennen valt er opnieuw smeltende sneeuw.