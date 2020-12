Amerikaanse onderzoekers werken aan neusspray tegen corona

Onderzoekers van de universiteit van de Amerikaanse staat Pennsylvania werken samen met biotechnologiebedrijf Regeneron aan een neusspray die zou beschermen tegen COVID-19.

Volgens projectleider James Wilson van de universiteit van Pennsylvania is het voordeel van die aanpak dat patiënten niet per se over een sterk immuunsysteem moeten beschikken.

De neusspray wordt op dit moment getest op dieren, maar volgens de onderzoekers zou één dosis van het middeltje zes maanden lang beschermen tegen een corona-infectie. De spray zou daarom nuttig kunnen zijn in combinatie met toekomstige vaccins, zegt Wilson.

Met de neusspray bouwen de onderzoekers voort op het principe achter gentherapie door genetisch materiaal via de neus en de keel in de lichaamscellen te introduceren. Dat zou dan krachtige antilichamen moeten opleveren, die een infectie met het nieuwe coronavirus kunnen voorkomen.

Eerder maakten wetenschappers van het universitair medisch centrum in Rotterdam en de Columbia University bekend dat ze werken aan een neusspray die het coronavirus in de neus en in de longen kan afblokken. Dat middel leek begin november alvast te werken op dieren, maar moet ook nog op mensen worden getest.