Vlaanderen breidt handelshuurlening uit naar zes maanden

De Vlaamse regering breidt de handelshuurlening uit en maakt ze aantrekkelijker. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits verlengt de termijn ervan naar zes maanden.

Heel wat handelaars en horeca-uitbaters hebben naar aanleiding van de coronamaatregelen hun locatie verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder liep. Ondernemers kunnen voor die huur een handelshuurlening aangaan bij de Vlaamse overheid.Die engageerde zich eerder om maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder, op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Dat wordt nu vier maanden. Concreet komt het er dus op neer dat de periode die de huurder kan overbruggen op die manier wordt uitgebreid van vier naar zes maanden.

Maximumbedragen

Ook de maximumbedragen worden opgetrokken. In plaats van maximaal 35.000 euro per pand, zal een huurder nu per pand maximaal 60.000 euro kunnen lenen. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan maximaal 150.000 euro lenen. De rente bedraagt twee procent en er moet pas na zes maanden gestart worden met de terugbetaling. Ondernemers die al een handelshuurlening hebben lopen, kunnen die uitbreiden tot de maximale vernieuwde voorwaarden. Een ondernemer die al een achtergestelde lening heeft lopen, zal geen beroep kunnen doen op de handelshuurlening. De aangepaste handelshuurlening zal ook mogelijk zijn voor ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart en zal in werking treden op 4 januari 2021.

574 aanvragen

Ondertussen zijn er al 574 aanvragen ingediend voor een handelshuurlening. Daarvan zijn er 368 goedgekeurd, 56 afgekeurd en nog 150 in behandeling. Wie niet onmiddellijk met zijn of haar verhuurder tot een overeenkomst komt, kan ook bemiddeling aanvragen. Zo zijn er 116 aanvragen ingediend. 18 daarvan hebben tot een akkoord geleid, 52 zijn nog lopend, 10 werden niet behandeld omdat de verhuurder niet bereid was, 10 waren niet ontvankelijk en 3 hebben uiteindelijk niet tot een akkoord geleid. De andere moeten nog opgestart worden.