De miljonairsdochter die lockdownfeestjes organiseert in villa met privébewaking: “Ze danst op vaders graf”

Sint-Genesius-Rode -

In de straat in Sint-Genesius-Rode waar ook huidig minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) woont, staat een imposante villa waar de voorbije weken stiekem minstens twee grote dansfeesten plaatsvonden. Organisatrice is miljonairsdochter Lara M. Haar eigen familie ziet het met lede ogen aan: “Ze maakt ons ten schande.”