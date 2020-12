Verenigd Koninkrijk keurt als eerste westerse land coronavaccin goed. “Tegen de lente is alles achter de rug”

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste westerse land dat een coronavaccin goedkeurde. Dat gebeurde aan ongekende snelheid, op amper een week tijd. De eerste inentingen met het vaccin van Pfizer en BioNTech worden volgende week al toegediend. “Tegen de lente is alles achter de rug”, zegt Brits minister van Volksgezondheid Matt Hancock.

Het Verenigd Koninkrijk is daarmee sneller dan de VS die 100 miljoen doses bestelde, en sneller dan Europa dat 200 miljoen heeft gekocht. Zij zullen waarschijnlijk pas in de loop van komende dagen of zelfs weken het vaccin goedkeuren.

Aan de overkant van het Kanaal worden de eerste van de 40 miljoen gekochte doses al de komende dagen verwacht. De minister van volksgezondheid Matt Hancock verwacht dit jaar nog 10 miljoen doses. De levering zal daarna in fasen worden voortgezet in 2021.

Het leger zal betrokken zijn bij de logistiek van het vaccin. De inentingen zullen gebeuren in ziekenhuizen - 50 zijn al volledig voorbereid op de komst van het vaccin - en via vaccinatiecentra die op dit moment worden klaargestoomd. De eerste prioriteitsgroepen voor vaccinatie zijn bewoners van verzorgingstehuizen en het personeel dat voor hen zorgt. De volgende in de rij zijn de 80-plussers en het gezondheidspersoneel.

Ongeziene snelheid

De onafhankelijke toezichthouder voor de gezondheidszorg MHRA keurde met een ongekende snelheid de noodgebruik van het vaccin goed, nadat ze pas op 23 november de definitieve gegevens van de farmabedrijven had ontvangen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een doorlopend goedkeuringsproces uitgevoerd, waarbij de gegevens van vroege onderzoeken nauwkeurig werden onderzocht zodra deze binnenkwamen.

Tijdens de klinische proeven bleek het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech 95 procent doeltreffend om COVID-19 te voorkomen. Pfizer en BioNTech zeggen dat hun productienetwerk het potentieel heeft om wereldwijd tot 50 miljoen vaccindoses te leveren in 2020 en tot 1,3 miljard doses tegen het einde van 2021. Hoewel het vaccin bij -70 ° C moet worden bewaard, zeggen de bedrijven dat het tot vijf dagen in de koelkast bij temperaturen -8 ° C tot 2° C kan worden bewaard. Het vaccin wordt onder meer gemaakt in de fabriek van Pfizer in Puurs. De eerste 800.000 doses van het vaccin komt ook effectief uit ons land.

Ondertussen in Europa

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte dinsdag bekend dat BioNTech/Pfizer een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Het agentschap gaat de vaccins nu beoordelen op onder meer veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Als dat voorspoedig verloopt, verwacht EMA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin van BioNTech/Pfizer. Als dit positief is, dan zal de Europese Commissie mogelijk nog voor de jaarwisseling een besluit kunnen nemen over de toelating van het vaccin tot de Europese markt.