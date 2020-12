Automobilist die 5 mensen doodreed in Duitse Trier praat met politie

De automobilist die in het Duitse Trier 5 mensen doodreed en 14 mensen verwondde toen hij op voetgangers inreed, heeft een verklaring afgelegd aan de politie. Het is nog niet bekend wat hij verklaarde.

In een voetgangerszone in de Duitse stad Trier kwamen dinsdag vijf mensen om het leven toen een man in een SUV opzettelijk inreed op de voetgangers. Er raakten ook veertien mensen gewond, van wie verschillende zwaargewond. Eén van de dodelijke slachtoffers is een meisje van 9,5 weken oud.

De vermoedelijke dader van het bloedbad is een 51-jarige man uit de regio rond Trier. Volgens de politie had hij wellicht geen politiek of religieus motief, maar Justitie sluit psychiatrische problemen niet uit. De bestuurder was in elk geval onder invloed van alcohol. De man is aangehouden. Hij handelde wellicht alleen. Hij verschijnt vandaag voor de rechter.