Pepsicodranken vanaf 2022 in volledig gerecycleerde flessen

De dranken van PepsiCo, waaronder Pepsi-Cola en 7UP, zullen vanaf 2022 in België verkocht worden in 100 procent gerecycleerde plastic flessen. Dat heeft de frisdrankgigant aangekondigd.

Voor de productie van 100 procent rPET-flessen wordt geen nieuw plastic gebruikt. PepsiCo mikte eerder op 50 procent rPET in België en Luxemburg tegen 2030, maar die doelstelling zegt het bedrijf dit jaar al te halen. Nu mikt PepsiCo op 100 procent rPET vanaf 2022. Grote flessen van het PepsiCo-vruchtensap Tropicana worden in België nu al in volledig gerecycleerde flessen verkocht. eDe productie van de gerecycleerde flessen gebeurt in Europae, zegt general manager Wim Destoop van PepsiCo in het noordwesten van Europa.

De 100 procent gerecycleerde flessen zijn duurder om te maken, maar dat betekent volgens de PepsiCo-manager niet noodzakelijk dat ook de consument meer zal moeten betalen voor de frisdranken. “Wij bepalen de prijs voor de consument niet, dat doet de retail”, zegt hij. Een rechtstreekse link tussen de grondstoffenprijzen en de prijs in de supermarkt, is er volgens hem niet.

Innovaties

“Naast de focus van PepsiCo op het verhogen van recycling, werken we ook aan het reduceren van de hoeveelheid verpakkingen die we gebruiken, bijvoorbeeld door het gewicht van flessen te verminderen”, zegt Destoop. “Ook kijken we naar totaal nieuwe manieren hoe onze consumenten kunnen genieten van onze producten door het gebruik van innovatieve materialen en de inzet van herbruikbare oplossingen zoals SodaStream.”

Ook gerecycleerde flessen kunnen nog in de natuur belanden. “Een deel van de bevolking gooit nog steeds vooral kleine verpakkingen in de natuur”, erkent Destoop. Hij haalt een samenwerking met de rest van de voedingssector en handelsfederatie Comeos aan die dat wil aanpakken. Is PepsiCo voorstander van statiegeld op drankverpakkingen? “Fost Plus, met de blauwe PMD-zak, werkt goed”, zegt Destoop. “Maar we zijn wel bereid om te kijken hoe het nog effectiever en efficiënter kan. We zijn niet tegen statiegeld, maar het moet complementair kunnen zijn met de blauwe zak. De vraag is hoe die twee systemen naast elkaar kunnen werken.”