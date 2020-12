Jonge fietser (11) in levensgevaar na aanrijding door bestelwagen

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Dudzeelsesteenweg met de Kruisabelestraat in Brugge. Foto: tlg

Brugge - Een 11-jarig jongetje raakte woensdagmorgen levensgevaarlijk gewond bij een ongeval in Brugge. De jongen was onderweg naar school toen hij werd aangereden door een bestelwagen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 8 uur op het kruispunt van de Dudzeelsesteenweg met de Kruisabelestraat in Brugge. De jongen kwam met zijn fiets uit de Kruisabelestraat gereden, toen het tot een botsing met een bestelwagen kwam.

De tiener kwam zwaar ten val. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar meteen was duidelijk dat de toestand van de jongen heel ernstig was. Een MUG-arts diende hem de eerste zorgen toe. Daarna werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.