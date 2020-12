Invasie van coronacoupes nu hondensalons weer open zijn: “Het zijn onze kinderen, daar zorg je toch goed voor?”

Deurne -

Uw coronacoupe moet welig tieren tot februari, maar die van uw viervoeter mag er al af. En dus was het gisteren alle hens aan dek in de hondenkapsalons, die eindelijk weer mochten klitten kappen, wol wegscheren en nageltjes bijvijlen. Kapster Drew uit Deurne was twaalf uur in de weer. “Wij doen meer dan honden alleen maar mooi maken.”