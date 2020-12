Ministers Volksgezondheid wellicht woensdag nog niet rond met vaccinatiestrategie

De acht ministers van Volksgezondheid buigen zich woensdagvoormiddag over de manier waarop miljoenen landgenoten straks moeten worden ingeënt tegen het coronavirus. Tot een waterdichte vaccinatiestrategie komt het woensdag wellicht nog niet. Daarvoor is het volgens ingewijden nog iets te vroeg.

Verschillende landen hebben er al plannen over uitgewerkt, maar in België is het er nog niet: het grote vaccinatieplan dat bepaalt hoe, wie, waar en wanneer zal worden ingeënt tegen corona. Los van de kinderen onder de 14 gaat het om zo’n 8,6 miljoen Belgen. In een ideaal scenario wordt 80 procent van hen gevaccinneerd en dat zijn net geen 7 miljoen mensen.

Qua organisatie een huzarenstukje. Aangezien de vaccins maar mondjesmaat zullen binnenkomen, moet bijvoorbeeld beslist worden, wie eerst aan de beurt komt. Gezondheidspersoneel, 65-plussers en 45-plussers met verschillende aandoeningen zijn de prioritaire groepen, maar ook zij zijn met teveel om in één beweging het vaccin te krijgen.

Daarnaast is de vraag wie en waar de vaccins zullen worden toegediend. Op één centrale plek in het land is wel makkelijk qua organisatie, maar maakt het moeilijk voor de mensen om twee keer - voor de meeste vaccins zijn twee inentingen nodig - een grote verplaatsing te maken. En de huisartsen het laten doen, maakt het organisatorisch dan weer ingewikkeld, stellen onderzoekers van de UAntwerpen. Het wordt wellicht iets tussen de twee, via regionale vaccinatiecentra of huisartsenpraktijken.

De interministeriële conferentie Volksgezondheid buigt zich woensdagvoormiddag over al deze vragen. Dat gebeurt op basis van het werk van de speciaal daarvoor opgerichte taskforce onder leiding van Dirk Ramaekers. Die zou al klaar zijn met zijn huiswerk, maar volgens verschillende kabinetten van ministers is het nog iets te vroeg om woensdag het grote plan al voor te stellen. Wellicht is dat dus pas voor later.

De ministers beslissen woensdag normaal gezien wel definitief om in te tekenen op het coronavaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Moderna, dat bij de Europese autoriteiten ook al een aanvraag heeft ingediend om het vaccin te laten goedkeuren. Europa heeft met Moderna ook al een deal voor 160 miljoen dosissen, maar ons land moet formeel nog beslissen of het daar op intekent.