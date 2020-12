200 miljoen te winnen met Euromillions

Vrijdag is 200 miljoen euro met Euromillions. Dat is de hoogste pot ooit.

Niemand duidde voor de trekking van dinsdag de nummers 14, 20, 29, 47, 49 en sterren 4 en 12 aan, dus wordt de pot van 178 miljoen euro nu aangedikt tot maar liefst 200 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag ooit. De maximumjackpot was tot februari 2020 vastgelegd op 190 miljoen.

En het blijft niet bij de 200 miljoen als die niet van de eerste keer gewonnen is. In dat geval zal de maximale jackpot de volgende keer 210 miljoen euro bedragen. En dan 220 miljoen, en zoverder. Tot het bedrag van 250 miljoen euro. Dat is het absolute maximumbedrag dat vastgelegd werd in een Koninklijk Besluit.

De winst bij rangen 2 tot 13 (ofwel alle rangen onder de jackpot, nvdr.) werd met een bepaald percentage naar onder afgerond. De vorige keer dat de maximale jackpot werd gewonnen, was in oktober 2019. Toen werd een Brit in één klap 190 miljoen euro rijker. In totaal gebeurde dat al vier keer. Het hoogste gewonnen bedrag in ons land was 168.085.323 euro. Het Belgische recordbedrag dateert al van vier jaar geleden.