Opnieuw wolf aangereden in Limburg

Er is woensdagochtend opnieuw een wolf aangereden in Limburg. Het voorval gebeurde op een drukke baan in de politiezone CARMA. Mensen van de politie CARMA, het Natuurhulpcentrum en van het Agentschap Natuur en Bos zijn een zoekactie gestart naar het gewonde dier dat na de aanrijding nog zou zijn weggevlucht. Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) van Oudsbergen bevestigde woensdag dat er een wolf is aangereden en dat men naar het gewonde dier aan het zoeken is.