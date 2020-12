“Ik zie jullie terug over 4 jaar”: Trump hint naar nieuwe poging om president te worden in 2024 op kerstfeestje

Doet Donald Trump in 2024 een nieuwe gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten? De president liet dinsdagavond even in zijn kaarten kijken tijdens een kerstfeestje in het Witte Huis toen hij zijn aanhangers toesprak. Zoals wel vaker het geval was sinds de verkiezingen, had de huidige Amerikaanse president het over de vermeende verkiezingsfraude en gaf hij zijn verlies nog niet toe. “Het waren fantastische vier jaren”, aldus Trump tegen zijn joelende fans. “We proberen er nog vier jaar bij te doen en anders zie ik jullie terug over vier jaar.”