Cash geld verliest steeds meer terrein in Europa

Cash geld verliest steeds meer terrein als betaalmiddel in de eurozone, zo bericht de Europese Centrale Bank (ECB). Het is nu al duidelijk dat de coronapandemie cash- en contactloos betalen nog populairder heeft gemaakt.

In 2019 gebeurde 73 procent van alle betalingen in de winkel en tussen private personen cash. Drie jaar geleden was dat nog 79 procent. Het is volgens het ECB nu al duidelijk dat de coronapandemie contactloos in 2020 alleen nog maar populairder heeft gemaakt.

Voor kleine bedragen blijven munten en biljetten nog altijd het populairste betaalmiddel, maar elektronisch betalen rukt ook hier op. In waarde uitgedrukt gebeurt nu minder dan de helft (48 pct) cash, tegen 54 procent enkele jaren geleden. Het gebruik van de bankkaart in de winkel steeg in dezelfde periode van 19 procent tot 24 procent. In bijna vier op tien gevallen gebeurde die betaling “contactloos”.

Voor onlinebetalingen is de kaart favoriet, met 49 procent van de transacties. In een kwart van de gevallen wordt een beroep gedaan op een e-paymentoplossing.

Langetermijneffect onduidelijk

In een aparte bevraging in juli van dit jaar, zei vier op tien van de ondervraagden dat ze sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus nog amper cash betalen. De ECB verwacht dat die trend ook na de pandemie nog even zal aanhouden, al blijft het langetermijneffect onduidelijk. “Voor ons is het belangrijk dat de consument vrij kan kiezen hoe hij betaalt. Ons doel is de aanvaarding en toegang tot cash geld veilig te stellen en tegelijk innovaties in het elektronische betaalverkeer aan te moedigen”, klinkt het.