RWDM zet coach Laurent Demol aan de deur

1B-club RWDM heeft woensdagmorgen afscheid genomen van coach Laurent Demol. De 49-jarige Demol was nog maar sinds begin juli aan de slag bij de promovendus. RWDM telt na twaalf speeldagen in 1B vijftien punten. Het is daarmee zesde. De Brusselaars verloren drie van hun laatste vier duels. Afgelopen zondag werd nog met 4-0 verloren bij Lommel. Assistent Frederic Stilmant neemt voorlopig over.

“Na een lange vergadering tussen de clubleiding en onze T1, Laurent Demol, werd besloten onze samenwerking te beëindigen”, legde de Brusselse club uit op Facebook. “We willen Laurent bedanken voor al het geleverde werk sinds het begin van dit seizoen. Laten we niet vergeten dat het in de huidige omstandigheden erg moeilijk werken was. We wensen je veel succes voor de rest van je carrière, Laurent! Vanaf vandaag neemt Frederic Stilmant de rol van T1 over.”

Demol was in het verleden diverse functies aan de slag bij Moeskroen en Tubeke. Als speler verdedigde hij de kleuren van Bergen, Olympic Charleroi en Tubeke.

RWDM ontvangt zaterdag in het Edmond Machtensstadion Deinze.

(belga)