Waarom EK-kwalificatie zo belangrijk was voor de Red Flames: “Top tien in de wereld is haalbaar als we zo verder doen”

De Red Flames hebben zich voor de tweede keer in hun bestaan - en meteen ook de tweede keer op rij - gekwalificeerd voor het EK vrouwenvoetbal. “Essentieel om verder te blijven schrijven aan ons verhaal”, zegt manager vrouwenvoetbal van de KBVB Katrien Jans, die een mooie toekomst ziet voor de Red Flames. “Als we nog op play-offs hadden moeten wachten, had dat de komende zes maanden een rem op alles geplaatst.”