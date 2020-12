Rode Duivels kennen donderdag hun tegenstander in de halve finales van de Nations League

Donderdagavond (vanaf 17u30) wordt in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, geloot voor de Final Four van de Nations League, die tussen 6 en 10 oktober 2021 zal plaatsvinden. Als gastland zal donderdag hoogstwaarschijnlijk voor Italië gekozen worden. De Rode Duivels plaatsten zich vorige maand samen met toplanden Frankrijk, Spanje en Italië voor de eindronde.

De eerste halve finale zal plaatsvinden op woensdag 6 oktober, de tweede op donderdag 7 oktober. De finale en troostfinale gaan door op zondag 10 oktober. Als speelstadions worden San Siro in Milaan en het Juventus Stadium in Turijn genoemd. Nederland en Polen toonden zich eerder ook kandidaat om de eindronde te organiseren, maar konden zich niet kwalificeren.

De Rode Duivels plaatsten zich voor de Final Four dankzij eindwinst in poule 2 van de A-divisie. De manschappen van bondscoach Roberto Martinez haalden 15/18 en finishten zo ruim voor Denemarken en Engeland (beiden 10 ptn). IJsland eindigde puntenloos laatste. De Rode Duivels leden hun enige puntenverlies op Wembley, waar Engeland met 2-1 won. Vorige maand werd in Leuven nog gewonnen van zowel Engeland (2-0) als Denemarken (4-2).

Portugal won in juni 2019 in eigen land de eerste editie van de Nations League. In de finale klopten de Portugezen Nederland met 1-0. De Rode Duivels sneuvelden toen in het najaar van 2018 in de groepsfase na een 5-2 nederlaag op de slotspeeldag tegen Zwitserland.

