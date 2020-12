Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier: “Komende 36 uur cruciaal voor brexit-onderhandelingen”

Minder dan een maand voor het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en de interne markt verlaat, is het nog steeds onzeker of het land met de EU een handelsakkoord zal kunnen sluiten. Dat heeft Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier woensdag gezegd tijdens een briefing voor de Europese lidstaten. Volgens de Fransman zijn de komende 36 uur cruciaal.

Brussel en Londen zouden tegen het einde van de week een goede inschatting moeten kunnen maken van de kansen op een akkoord, zei Barnier volgens een aanwezige waarmee de Britse krant Financial Times kon spreken. Een gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven, de rechten van vissers aan beide zijden van het Kanaal, en de naleving van gemaakte afspraken zijn nog steeds de drie openstaande discussiepunten.

Barnier zou de mogelijkheid geopperd hebben van een overgangsregeling voor de visserijrechten. De EU en het VK zouden dan jaarlijks kunnen onderhandelen over vangstquota.

Contouren van een deal

De teams van Barnier en zijn Britse evenknie David Frost hopen naar verluidt om vrijdag of in de loop van het weekend een akkoord te sluiten. Eén bron zegt dat de contouren van een deal zich beginnen af te tekenen, maar dat het geheel bijzonder delicaat blijft. Aan EU-zijde zou men willen vermijden dat de onderhandelingen tot volgende week aanslepen, want zo zou de brexit de Europese top van donderdag en vrijdag kunnen kapen.

De voorbije dagen ontstond er wat zenuwachtigheid bij enkele Europese lidstaten. Vooral Frankrijk en Nederland zijn beducht voor de compromissen die in de eindfase van de onderhandelingen worden gesloten. Anderzijds wil Barnier vermijden dat de lidstaten - van wie hij zijn onderhandelingsmandaat kreeg - een felbevochten akkoord niet aanvaarden.

Het is twijfelachtig of een akkoord nog voor Nieuwjaar goedgekeurd raakt door de verschillende parlementen. Er werd altijd gezegd dat Brussel en Londen het tegen eind oktober eens moest raken om het ratificatieproces tot een goed einde te brengen en een chaotische brexit op 1 januari 2021 te vermijden. Die deadline is nu dus al met meer dan een maand overschreden.

