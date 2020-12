Vernieuwd College voor fraudebestrijding moet volgend jaar al 200 miljoen in laatje brengen

Maandagavond is het vernieuwde College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude een eerste keer bijeengekomen. Dat College krijgt een cruciale rol in de fraudebestrijding, die volgend jaar 200 miljoen euro in het begrotingslaatje moet brengen. “De samenwerking moet de mazen in het net kleiner maken”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die het orgaan voorzit.

Het College, dat initieel in 2008 boven de doopvont werd gehouden, verenigt alle spelers in de strijd tegen fiscale en sociale fraude en sociale dumping. Het gaat daarbij over de bevoegde administraties, maar ook de gerechtelijke politie en justitie.

Samenwerking, coördinatie en uitwisseling

Minister Van Peteghem benadrukt het belang van samenwerking, coördinatie en uitwisseling van informatie voor een efficiënte en doelgerichte fraudebestrijding. Met het vernieuwde College wordt volgens hem een heel belangrijke stap genomen. “Het vernieuwde College bundelt eindelijk alle krachten die de afgelopen jaren los van elkaar al mooi en hard werk leverden in de strijd tegen fraude”, aldus Van Peteghem.

Bedoeling is dat in een eerste fase de lopende actieplannen worden gecoördineerd. In het verlengde daarvan moet een meerjarig actieplan 2021 - 2024 het levenslicht zien. Zo zijn in de eerste vergadering de ontwerp-actieplannen van de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI), de Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC) en van de Sociale Inspectie- en Opsporingsdienst (S.I.O.D) besproken.