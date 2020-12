Nederlandse legende Frank Kramer overleden, vooral zijn legendarisch afscheid als voetbalcommentator blijft bij

Ex-voetballer, presentator en commentator Frank Kramer (73) is overleden. De Nederlander werd afgelopen vrijdag op zijn eigen verjaardag onwel, waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Sindsdien lag hij in coma. Dat vertelde Johan Derksen maandagavond in de Nederlandse voetbaltalkshow Veronica Inside. “Het gaat echt heel slecht met hem”, zei hij toen.

Twee jaar geleden beëindigde Frank Kramer zijn carrière als voetbalcommentator bij Eurosport. Zijn afscheid ging gepaard met hilarische commentaar op de wedstrijd Atlanta United-Portland. Hij vulde de hele wedstrijd met anekdotes die niet over de wedstrijd gingen.

“En dit is weer die Martinez, die de onhebbelijke gewoonte heeft telkens ik aan het woord ben te scoren”, zei hij onder meer. En ook:“Ik schaamde me dood.” Om dan verder te gaan: “Over de dood gesproken, ...” en hij droeg een gedicht van Willem Wilmink op. Het leverde wedstrijdcommentaar voor de geschiedenisboeken op, tot onvrede van zijn werkgever Eurosport. De zender bood na de uitzending haar excuses aan aan de kijkers. “Het was mijn vorm van afscheid nemen. U denkt toch niet dat ik een gedicht van Willem Wilmink uit mijn hoofd ken?’’ zei Kramer na de uitzending in een interview.

Aan De Telegraaf vertelde de oud-speler van onder meer Blauw Wit, FC Amsterdam en FC Volendam achteraf dat hij ’maar één fout maakte’: “Ik heb per ongeluk toch wat over de wedstrijd gezegd bij het eerste doelpunt.” Kramer was overigens ook bekend als presentator van onder meer Hints en Boggle.