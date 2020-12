Interpol waarschuwt voor namaak en diefstal van coronavaccins

Interpol waarschuwt voor de risico’s van wereldwijde criminaliteit in verband met coronavirusvaccins. “Terwijl regeringen zich voorbereiden om vaccins uit te rollen, zijn criminele organisaties van plan om bevoorradingslijnen te infiltreren of te verstoren”, zei de secretaris-generaal van Interpol, Jürgen Stock, woensdag.

De organisatie waarschuwde met name voor diefstal, vervalsing en valse reclame voor nepvaccins. De autoriteiten moesten bereid zijn om deze criminele activiteit te bestrijden, heet het.

Met 194 lidstaten is Interpol de belangrijkste politie-organisatie ter wereld. De lidstaten wisselen informatie uit over gezochte personen en rapporteren over ontwikkelingen op het gebied van de georganiseerde misdaad.