Djalali toch nog niet overgebracht naar executiegevangenis

Het bevel om de ter dood veroordeelde Ahmadreza Djalali over te brengen naar een gevangenis in Kajar, die bekend staat als de plaats waar executies uitgevoerd worden, is uitgesteld. Dat meldt Amnesty International. De Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent verblijft nog steeds in de Evin-gevangenis in Teheraan, maar zijn situatie blijft kritiek.