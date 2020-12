Exit Kevin Muscat, Bernd Hollerbach staat al klaar bij STVV

Na elf maanden zit het avontuur van Kevin Muscat (foto) bij STVV erop. Vlak na de 3-2­nederlaag gisteren in Moeskroen communiceerde de club nog niet, maar uit goede bron weten we dat de Australische coach vanaf vandaag op de keien staat en dat Bernd Hollerbach (ex-Moeskroen) klaar is om over te nemen.