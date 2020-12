Vincent Kompany over morrende fans: “Ik begrijp hun reactie en steun ze zelfs”

Voor de tweede week op rij lieten de fans van Anderlecht hun ongenoegen blijken door met een spandoek naar Neerpede te trekken. Vincent Kompany toont begrip voor de frustratie bij de paars-witte aanhang. “Ik begrijp hun reactie en steun ze zelfs”, klinkt het in aanloop naar Zulte Waregem vrijdag. “Ik zit met hetzelfde gevoel als zij.”

De supporters van Anderlecht eisen in de eerste plaats meer “ballen” en uiteraard betere resultaten. “We zijn er in eigen huis niet in geslaagd om de clasico tegen Standard te winnen, dan zal er op Anderlecht altijd onvrede zijn”, weet Kompany. “Ook wijzelf zijn daar trouwens niet goed van. We zitten met dezelfde frustratie. Het zal hier nooit rustig zijn zolang we niet winnen, en dat begrijp ik ook. Ik steun zelfs de reactie van de fans.”

Van de druk om punten te pakken, die nu toch echt wel begint toe te nemen, heeft de RSCA-coach naar eigen zeggen weinig last. “Natuurlijk is die druk aanwezig in de groep, maar ik voel er zelf niet veel van. Gelukkig heb ik dat altijd een beetje in mij gehad om me daar niet veel van aan te trekken. Ik probeer wel om zelf mijn verantwoordelijkheid te nemen en nooit excuses te zoeken, zodat de druk niet bij mijn spelers belandt.”

Rustig blijven

Dat er op Anderlecht verwacht wordt dat je veel meer wint dan paars-wit momenteel doet, moet je Kompany niet leren. “Dat hoort bij Anderlecht en trouwens: als ik in de kleedkamer binnenstap, vertel ik precies hetzelfde. Maar tegelijk probeer ik ook de rol op te nemen van degene die rustig blijft onder de situatie. Vraag aan iedereen binnen deze club of we dag en nacht bezig zijn om beter te worden, ze zullen ja zeggen. Als dat morgen al loont, des te beter, en anders later.”

Vrijdagavond winnen bij Zulte Waregem is een must voor paars-wit, dat pas zevende staat. Wat zegt Kompany tegen zijn spelers? “Ik blijf de nadruk leggen op intensiteit. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat we willen winnen, en dat moeten we uiteindelijk ook doen. We moeten laten zien dat we niet alleen talent hebben, maar ook wedstrijden kunnen afmaken”, besluit hij.