Rioolwater leert ons veel over coronapandemie

Sciensano monitort al sinds 14 september de circulatie van het coronavirus via het afvalwater om een objectief beeld te krijgen van de pandemie. “Dat maakt het mogelijk om vroegtijdig elke belangrijke evolutie in de omloop van het virus op te sporen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Het coronavirus wordt ook uitgescheiden via de ontlasting en kan zo in het rioolwater terechtkomen. Sinds midden september analyseert Sciensano daarom twee keer per week stalen afvalwater van 42 zuiveringsstations in de drukst bevolkte gebieden van België.

“De hoeveelheid virus in het rioolwater weerspiegelt de hoeveelheid virus die circuleert in een dorp, stad of zelfs hele regio. We zien dat de trends van de tests en wat we zien in het rioolwater elkaar ook effectief opvolgen elkaar. Dat toont dat het analyseren van het afvalwater complementair is aan de gewone testing van mensen.”

Objectief beeld

Het monitoren van het afvalwater biedt volgens viroloog Steven Van Gucht dan ook waarschijnlijk een objectief beeld van de omloop van het virus in België. “Het onderzoek wordt niet beïnvloed door de evolutie van de teststrategie of de selectie van de geteste personen, waarbij we rekening houden met onder meer de leeftijd en de aan- of afwezigheid van symptomen.

“Het systeem kan daarom dienen als vroeg waarschuwingssysteem voor heropflakkering van het virus. Het kan bijkomende info geven om de crisis te beheersen en de autoriteiten helpen bij het maken van keuzes.”

De viroloog benadrukt dat het gaat om voorlopige resultaten. Het is de bedoeling om deze monitoring gedurende twee jaar te blijven doen.

