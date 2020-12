Oudsbergen -

De zoekactie naar de aangereden wolf is stopgezet. Vanmorgen rond zeven uur werd het dier twee keer aangereden op de drukke baan tussen Meeuwen en Opglabbeek (Oudsbergen) in de politiezone CARMA. Een politiepatrouille die vlakbij was, zag het ongeval gebeuren.