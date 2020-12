Leko blijft op zijn hoede: “Antwerp en Ludogorets zijn even sterk”

Antwerp-coach Ivan Leko blikte woensdagmiddag vooruit op de mogelijk beslissende Europese match tegen Ludogorets. Winst betekent kwalificatie. Al kan ook een nederlaag van LASK tegen Tottenham volstaan.

“We zijn blij dat we alweer een historische match mogen spelen”, zei Leko. “Dat betekent dat we goed bezig zijn. Maar eigenlijk zijn we totaal niet bezig met geschiedenis schrijven. We willen niet praten over hoe mooi of belangrijk de kwalificatie zou zijn. We gaan gewoon ons best doen en drie dagen later wacht dan alweer de volgende wedstrijd.”

Wat moeten we denken over Ludogorets? De Bulgaarse leider is al sinds midden augustus ongeslagen in eigen land – geen verrassing, het werd al negen jaar op rij kampioen. Alleen wil het niet lukken in Europa, waar het met een 0 op 12 achterbleef in de poule. Toch wil Leko duidelijk maken dat het geen hapje wordt.

Heel gemotiveerd

“Ze zijn gewoon slecht van start gegaan, door tegen ons te verliezen, terwijl iedereen dacht dat ze zouden winnen. Vervolgens tegen LASK kon het alle kanten op – 3-0, 0-3 – maar verloren ze opnieuw. En dan moet je dat rechttrekken tegen Tottenham, heel moeilijk. Toch is er geen kwaliteitsverschil tussen Antwerp en Ludogorets. Ik vind ons even sterk. Het zal dus een moeilijke match worden. Niet vergeten dat dit een ploeg is die vorig jaar wél overwinterde. En dat hun spelers – gezien de competitie waar ze in spelen – de Europese matchen aangrijpen om zich te tonen en een transfer te versieren. Ze gaan heel gemotiveerd zijn om hier iets te komen rapen.”

De vraag is nog of Leko met zijn sterkste elf zal kunnen aantreden. Zo werd Haroun tegen OHL vroegtijdig gewisseld. “Ik haalde Faris naar de kant vanwege een kleine blessure. Maar hij is aanvoerder, dus erg belangrijk voor ons. We hebben één match zonder hem gespeeld (in Anderlecht, red.) en die verloren we. Áls hij op het veld kan staan, zál hij dus op het veld staan. Maar dat valt af te wachten, net als bij een paar andere jongens. We trainen deze namiddag nog.”