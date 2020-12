Wim De Decker ziet Gentse ziekenboeg leeglopen: “Zoveel spelers op training was ik niet meer gewend”

Goed nieuws voor Wim De Decker, die in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Slovan Liberec zijn spitsen Roman Yaremchuk, Tim Kleindienst en Laurent Depoitre opnieuw mocht verwelkomen op training. “En er zijn geen nieuwe coronagevallen bijgekomen, we lijken te zijn verlost van het virus”, aldus de coach van AA Gent.

“Het was wennen om nog eens zoveel spelers op training te zien”, kon De Decker nog wel lachen met de situatie. “Uiteraard doet het me plezier dat ik eindelijk over bijna al mijn spelers kan beschikken. Nu moeten we gewoon wie waar staat en wie we donderdagavond kunnen gebruiken tegen Slovan Liberec.”

De coach verwacht eenzelfde soort voetbal van de Tsjechen als in de heenwedstrijd, die Gent met 1-0 verloor. “Ik verwacht opnieuw een heel laag blok, met een dubbele lijn voor doel. Ze zijn ook heel sterk in de duels en teren vooral op de omschakeling. Moeilijk om tegen te spelen, maar dat is hun volste recht.”

Gent is met nul op twaalf uitgeschakeld in de Europa League en toch zou Milad Mohammadi donderdagavond maar wat graag winnen van Slovan Liberec. “We moeten morgen vooral die drie punten pakken om opnieuw aan vertrouwen te winnen. We komen uit een nogal ongelukkige reeks, maar ik ben zeker dat we hier uit zullen geraken.”