2020 behoort tot de drie warmste jaren ooit

Het jaar 2020 is goed op weg om een van de drie warmste jaren ooit te worden. Dat zegt de VN woensdag. Er is minstens eens kans op de vijf van nu tot 2024 dat de temperatuurstijging tijdelijk de drempel van 1,5 graden die overeengekomen is in het Klimaatakkoord van Parijs zal overschrijden.