Lonen staan onder druk door corona

De coronapandemie kan de lonen merkbaar onder druk zetten, zo leert een overzicht van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Volgens de VN-instelling uit Genève schuilt er in de meeste landen, waarvan data beschikbaar zijn, een duidelijk gevaar op lagere lonen.

Volgens de ILO daalden de maandlonen of vertraagde de groei van de lonen in het eerste halfjaar van 2020 in twee derde van de landen waarvan er data zijn. En waarschijnlijk zal de crisis in de nabije toekomst nog een groot neerwaarts effect hebben op de verloning, klinkt het nog.

Vooral voor vrouwen

In het overige derde van de bestudeerde landen was er wel een stijging. Maar dat is volgens de ILO het gevolg van een substantieel aantal werknemers met een laag loon dat zijn job verloor. Dat vertekende de data over de verloning van werkenden, met een stijging tot gevolg, klinkt het.

Vooral de lonen van vrouwen en van mensen met lage lonen staan onevenredig onder druk. In 28 Europese landen samen, daalde het loon van vrouwen in het tweede kwartaal met 8,1 procent. Bij de mannen is er maar een minus van 5,4 procent. Bij de laagste lonen is dat min 17,3 procent. De cijfers gaan over het zuivere loon, dus zonder bepaalde uitkeringen, toeslagen etc.

België is daarbij een van de landen met het grootste verschil in evolutie tussen mannen en vrouwen. In het tweede kwartaal daalden die lonen met gemiddeld 9,1 procent tegenover het eerste kwartaal: -6,6 procent bij de mannen en -12,7 procent bij de vrouwen.